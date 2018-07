Veertiger en hond gewond bij steekpartij in Oudergem ADN

31 juli 2018

17u51

Bron: Belga 3 In de Brusselse gemeente Oudergem is gisterenavond een 48-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De dader, een 26-jarige man, kon opgepakt worden. Bij dezelfde vechtpartij liep ook een hond steekwonden op. De dader van die steken, een 15-jarige jongeman, kon eveneens opgepakt worden. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De vechtpartij vond rond 23.45 uur plaats, op het parkeerterrein van het Carrefour-warenhuis in Oudergem. De aanleiding en de juiste toedracht van de feiten zijn nog onduidelijk, maar volgens de eerste elementen keeg een 26-jarige man, die vergezeld was van twee honden, het aan de stok met een groep mensen die bestond uit twee volwassenen en drie minderjarigen.

De ruzie leidde tot een vechtpartij waarbij de 26-jarige man met een mes uithaalde. Een 48-jarige man liep verschillende messteken op in de borst en de rug, maar verkeert niet in levensgevaar. In dezelfde vechtpartij zou een 15-jarige jongeman die deel uitmaakte van hetzelfde groepje als de 48-jarige man, ook uitgehaald hebben met een mes naar één van de honden van de 26-jarige man. Het dier raakte daarbij gewond.

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend voor poging doodslag, verboden wapenbezit en vernieling van roerende goederen. "Honden worden immers beschouwd als roerende goederen", klinkt het.