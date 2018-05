Veertiger die dodelijk ongeluk veroorzaakt ondanks rijverbod wordt niet aangehouden kg

29 mei 2018

13u27

Bron: Belga 0 De 44-jarige man uit Menen die vorige week een dodelijk ongeval veroorzaakte in Torhout, zal niet voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Wim B. zal zich uiteraard later wel nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 21 op 22 mei op de Oostendestraat. Wim B. reed er met een bestelwagen in de richting van Oostende toen hij in de bocht aan het kasteel van Wijnendale de controle over het stuur verloor. De man uit Menen reed door de middenberm en kwam in botsing met een wagen die in de richting van Torhout reed.

De 64-jarige bestuurder, Laurent Vermeersch uit Staden, overleefde de klap niet. Twee passagiers, waaronder Laurents vrouw, werden met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gezelschap was net op weg naar de luchthaven, waar twee van de passagiers op citytrip zouden vertrekken.

Ook Wim B. zelf verkeerde een tijdje in kritieke toestand. Daardoor kon het alcoholgehalte in zijn bloed niet onderzocht worden. Het staat wel vast dat de aanrijder op het moment van de crash een rijverbod aan zijn laars lapte.

41 veroordelingen

Wim B. werd in totaal al 41 keer veroordeeld door de politierechtbank. Op het moment van het ongeval was de beklaagde amper enkele dagen op vrije voeten. In het verleden liep hij ook al correctionele veroordelingen op voor onder andere diefstal, afzetterij, oplichting, failissementsmisdrijven, drugs en ongedekte cheques. Recent vorderde het OM in Ieper nog eens drie jaar effectieve celstraf voor grootschalig gesjoemel. De Brugse strafrechter veroordeelde hem de dag na het ongeval zelfs nog tot zes maanden effectieve celstraf voor sociale inbreuken.