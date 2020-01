Veertiger die dakwerken uitvoerde en beschoten werd door boze buurman, is overleden mvdb

03 januari 2020

12u29

Bron: Sudpresse 0 Jean-Yves Wargnies, de veertiger die maandagvoormiddag dakwerken uitvoerde aan zijn woning in Marchienne-au-Pont (Charleroi) en beschoten werd door een boze buurman, is bezweken aan zijn verwondingen. Zijn zus heeft het overlijden gemeld op sociale media, melden de Sudpresse-kranten deze voormiddag.

Wargnies was een bekend gezicht in de omgeving van Charleroi. Hij nam in 2002 deel aan de Franstalige versie van talentenjacht Star Academy en opende twee jaar geleden een taverne die hij inmiddels overliet.



De 67-jarige buurman die schoten afvuurde die Wargnies in het hoofd raakten, is aangehouden voor moordpoging en verboden wapenbezit. Hij voerde tegenover de politie aan dat hij een ‘bloeddrukval’ kreeg als gevolg van de geluidsoverlast door dakwerken die Wargnies uitvoerde.

