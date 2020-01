Veertiger die dakwerken uitvoerde en beschoten werd door boze buurman, is overleden mvdb

03 januari 2020

12u29

Bron: Sudpresse - Belga 244 UPDATE Jean-Yves Wargnies, de veertiger die maandagvoormiddag dakwerken uitvoerde aan zijn woning in Marchienne-au-Pont (Charleroi) en beschoten werd door een boze buurman, is bezweken aan zijn verwondingen. Zijn zus heeft het overlijden gemeld op sociale media, melden de Sudpresse-kranten deze voormiddag.

Wargnies was een bekend gezicht in de omgeving van Charleroi. Hij nam in 2002 deel aan de Franstalige talentenjacht Star Academy en opende twee jaar geleden een taverne die hij inmiddels overliet.

“Jean-Yves heeft enkele uren na zonsopgang besloten om door te gaan naar zijn volgende project. Hij pakte zijn koffers en nam afscheid, sereen, maar vastberaden. Jullie weten dat je Jean-Yves niet kunt tegenhouden als hij iets beslist heeft (...) Laten we voor altijd van hem houden, en misschien zelfs langer”, schrijft zijn zus Agnès.

Bloeddrukval

De 67-jarige buurman die schoten afvuurde die Wargnies in het hoofd raakten, is aangehouden voor moordpoging en verboden wapenbezit. Hij verschijnt vandaag voor de raadkamer. De man voerde tegenover de politie aan dat hij een ‘bloeddrukval’ kreeg als gevolg van de geluidsoverlast door dakwerken die Wargnies uitvoerde.

De verdachte, eerder al veroordeeld voor geweldplegingen, trok maandagvoormiddag rond 10.50 uur naar het slachtoffer om hem te vragen de werken onmiddellijk te stoppen. De zestiger ging hierna thuis een pistool halen. Hij schoot enkele keren in de lucht, waarop Wargnies van zijn ladder stapte en duidelijk maakte de politie te bellen. De verdachte klom hierna zelf op de ladder en schoot op Wargnies. Die werd geraakt in het been en probeerde weg te lopen. De buurman volgde hem en schoot een tweede keer. Wargnies kreeg verschillende kogels in het hoofd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De zestiger gaf zich even later meteen over aan het zwaarbewapende interventieteam van de lokale politie van Charleroi.