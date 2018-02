Veertiger aangehouden voor poging doodslag op echtgenote mvdb

02 februari 2018

12u09

Bron: Focus-WTV 0 Een man uit het West-Vlaamse Staden is aangehouden voor poging tot doodslag, zo meldt Focus-WTV. F.B. (41) zou op 28 januari ernstige feiten hebben gepleegd in de woning van zijn echtgenote.

Of de vrouw ernstig gewond is geraakt, is niet duidelijk. De man zou ook zijn stiefdochter hebben aangevallen.

F.B. zou zijn gezin al meerdere malen hebben bedreigd. De man verscheen vandaag voor de raadkamer in Ieper. Zijn aanhouding werd bevestigd.