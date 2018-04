Veertig mensen dakloos na zware uitslaande brand in appartementsblok in Eisden mvdb

24 april 2018

08u25

Bron: Belga - Het Belang van Limburg - VRT 0 Zo'n veertig mensen zijn dakloos na een zware uitslaande brand afgelopen nacht in een appartementsblok in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Niemand raakte gewond.

De brand brak rond drie uur uit op de bovenverdieping en verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak. Alle aanwezige bewoners geraakten tijdig buiten.

In het gebouw wonen vooral Bosnische bouwvakkers en hun gezinnen. Ook enkele asielzoekers en mensen geplaatst door het OCMW zijn er gehuisvest. De getroffen bewoners zijn door de gemeente opgevangen in een gebouw naast de brandweerkazerne in Eisden-Dorp.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg bestreed de vlammenzee.