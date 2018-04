Veertig mensen dakloos na zware uitslaande brand in appartementsblok in Eisden, solidariteitsactie op poten gezet mvdb

24 april 2018

08u25

Bron: Belga - Het Belang van Limburg - VRT 58 Zo'n veertig mensen zijn dakloos na een zware uitslaande brand afgelopen nacht in een appartementsblok in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Er vielen geen gewonden, maar de ravage is groot. Het dak is vernield. De getroffen bewoners kunnen terecht in de Oude Burelen aan de Heufkensweg, een gebouw dat nog is opgericht in de tijd van de steenkoolmijn. Dat laat burgemeester Raf Terwingen (CD&V) aan Belga weten.

De brand brak rond drie uur uit op de bovenverdieping en verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak. Alle aanwezige bewoners geraakten tijdig buiten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg bestreed de vlammenzee.

In het gebouw wonen vooral Bosnische bouwvakkers en hun gezinnen. Ook enkele asielzoekers en mensen geplaatst door het OCMW zijn er gehuisvest. De getroffen bewoners zijn door de gemeente opgevangen in een gebouw naast de brandweerkazerne in Eisden-Dorp.

Opvang

In eerste instantie zijn de veertig getroffen personen opgevangen in een gebouw langs de brandweerkazerne in Eisden-Dorp. Daar kregen ze ook wat eten. Ze krijgen er ook bijstand van maatschappelijke werkers.

"Voor een dertigtal mensen is herhuivesting nodig. Die kunnen voorlopig terecht in de Oude Burelen langs de Heufkensweg. Daar is nog water, elektriciteit en verwarming aanwezig. In dat gebouw, dat momenteel leegstaat, wil de gemeente normaal gezien een politiekantoor onderbrengen. De mensen worden dinsdagmorgen met een bus terug naar het appartementsblok gebracht, waar ze kunnen uitzoeken welke spullen ze kunnen recupereren", legt burgemeester Raf Terwingen uit.

Solidariteit

Intussen hebben heel wat Maasmechelaren bij de gemeentediensten al hulp aangeboden. De gemeente dankt al zijn inwoners voor de hulp en roept iedereen die spullen/materialen heeft om de getroffenen te helpen, contact op te nemen via de telefoonnummers 089 769 746 of 089 769 747 of email: bevestiging@maasmechelen.be.

"Om snel te kunnen inspelen op de mogelijke behoeften van de getroffenen, starten we met een inventarisatie van de aangeboden goederen", zo laat de gemeente weten. "Via de telefoonnummers of het e-mailadres kan je aan ons doorgeven welke materialen je precies aanbiedt. Op basis van de noden nemen we contact met je op. Op die manier kunnen we de inzameling organiseren in functie van de effectieve noden die er zijn. We danken alvast alle Maasmechelaren voor hun solidariteit!"