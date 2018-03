Veertig maanden celstraf voor gewelddadige en onverbeterlijke stalker Redactie

28 maart 2018

21u36

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 24-jarige man uit Mol veroordeeld tot 40 maanden cel en een boete van zeshonderd euro wegens slagen aan een minderjarige ex-vriendin en het stalken van hetzelfde slachtoffer en een tweede ex. Ondanks zijn weinig fraaie verleden wilde de rechtbank hem nog een kans geven, zodat hij van een uitstel kan genieten, behalve voor het uitgezeten deel in voorhechtenis.

De man dreigde ermee van een van de slachtoffers naaktfoto's openbaar te maken. De rechtbank achtte hem schuldig aan het stalken van de minderjarige en zijn andere ex. Dat gebeurde tussen januari en december 2016. Hij lapte een contactverbod met zijn minderjarig ex-liefje aan zijn laars en schond herhaaldelijk opgelegde voorwaarden. De jongeman bekende dat hij de voorwaarden niet naleefde, maar beweerde nu goed bezig te zijn. Daarvoor legde hij stukken neer van een psycho-medisch centrum.

De informatie was evenwel niet fraai voor de beklaagde. Zo werd hij gewelddadig als hij drugs had ingenomen. Hij schepte ook op over zijn criminele handelingen. De rechter stelde vast dat er eigenlijk geen bewijzen waren dat de man effectief een behandeling volgde. Aan de ouders van de 17-jarige ex-vriendin is hij 3.280 euro schadevergoeding verschuldigd.

Voorwaarden

Aan het uitstel zijn voorwaarden verbonden. Hij moet van de drugs blijven en zich laten behandelen voor zijn psychische problematiek. Hij moet bovendien elk contact vermijden met zijn slachtoffers en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding. Tot slot kreeg hij een uitgaansverbod opgelegd.