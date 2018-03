Veertienjarige jongen overleden door elektrocutie nadat gsm in bad valt TT

12 maart 2018

12u28

Bron: La Nouvelle Gazette 571 In de provincie Henegouwen is een 14-jarige jongen om het leven gekomen nadat zijn smartphone in het bad was gevallen. De jongen werd geëlektrocuteerd en overleed aan zijn verwondingen.

De feiten speelden zich gisteren af in het Henegouwse Pont-de-Loup, melden Franstalige media. De 14-jarige Hugo speelde terwijl hij in bad zat met zijn smartphone, die tegelijkertijd via de kabel aan het opladen was. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek viel de gsm daarbij op een gegeven moment uit zijn handen en werd de jongen geëlektrocuteerd.

De hulpdiensten, die meteen ter plekke kwamen, konden niets meer voor de jongen doen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.