Veertien ziekenhuizen weigerden om patiënten uit ander ziekenhuis op te vangen LH

13 oktober 2020

13u00

Bron: Belga 0 Afgelopen weekend hebben verschillende ziekenhuizen in ons land geweigerd om patiënten uit andere ziekenhuizen op te vangen, zoals afgesproken was binnen het spreidingsplan. Dat blijkt dinsdag uit een brief die naar alle ziekenhuizen is verstuurd naar aanleiding van de opschaling naar fase 1A. Volgens De Standaard zou het gaan om veertien ziekenhuizen.

Vanaf woensdag gaan alle ziekenhuizen in ons land over naar fase 1A, waarbij ze op hun dienst intensieve zorg een kwart van de bedden voorbehouden voor behandeling van coronapatiënten. Maandag lagen er 267 mensen op intensieve zorg en volgens de huidige tendens zou de kaap van de 300 woensdag overschreden kunnen worden. De opschaling naar fase 1A, waarbij er 500 intensieve bedden beschikbaar zijn, moet daarom ook meteen gebeuren. "Als we woensdag willen klaarstaan, moeten we vandaag schakelen", staat te lezen in de brief aan de ziekenhuizen, verstuurd door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity van de FOD Volksgezondheid.

Spijtig genoeg hebben we afgelopen weekend moeten vaststellen dat niet alle ziekenhuizen solidair zijn binnen het spreidingsplan

De opschaling van de ziekenhuizen zal uiteraard een effect hebben op de andere zorgen. Volgens Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, zullen ziekenhuizen nog steeds zo veel mogelijk niet-dringende hulp blijven verlenen. Het zou de bedoeling zijn om consultaties en dagziekenhuis alvast maximaal te vrijwaren. Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity van de FOD Volksgezondheid vergadert dinsdagnamiddag alleszins over het afschakelplan voor de gewone zorg.

Om de gewone zorg in alle ziekenhuizen zo goed mogelijk te kunnen laten doorlopen, werd op federaal federaal niveau beslist dat ziekenhuizen sneller Covid-patiënten naar andere ziekenhuizen kunnen overbrengen. “Spijtig genoeg hebben we afgelopen weekend moeten vaststellen dat niet alle ziekenhuizen solidair zijn binnen het spreidingsplan", staat er in de brief aan de ziekenhuizen. "Een aantal ziekenhuizen stelt dat ze volzet zijn of volzet dreigen te geraken in hun fase 0 en dus patiënten weigeren. Wetende dat collega's al in fase 1B zitten is dit onaanvaardbaar.”

Volgens De Standaard gaat het om veertien ziekenhuizen die niet happig waren om patiënten van buiten de eigen regio op te vangen. Vorige week zei Aalsters burgemeester Christoph D'Haese ook al dat hij coronapatiënten uit Brussel wilde weigeren en dat de "grenzen van de medische solidariteit" zijn bereikt.