Veertien schoolkinderen uit Pittem en Meulebeke in ziekenhuis opgenomen met salmonellavergiftiging

Gunter Van Stappen

24 mei 2018

11u36

Bron: VTM NIEUWS

0

In het West-Vlaamse Tielt zijn veertien kinderen uit de lagere school opgenomen met een salmonellavergiftiging. Het gaat om kinderen uit scholen van Pittem en Meulebeke. In het Sint-Andriesziekenhuis is een opnamestop afgekondigd. Dat bevestigt het ziekenhuis aan VTM NIEUWS.