Veertien rijbewijzen ingetrokken bij Wodca-actie in Antwerpen PLA/AJA

15u45

Bron: eigen berichtgeving, belga 3 Photo News Illustratiefoto Bij een politiecontrole in Antwerpen zijn zaterdagavond veertien rijbewijzen ingetrokken, voor rijden onder invloed van alcohol en andere drugs. Dat maakte de politie bekend.

Zaterdagavond controleerde de Antwerpse lokale politie in totaal 1.803 bestuurders tijdens een Wodca-actie, een actie om weekendongevallen met controles aan te pakken.

Aan de Noorderlaan legden tien bestuurders een positieve ademtest af, vier bestuurders bliezen 'alarm'. "Twee personen die achter het stuur kropen, hadden een resultaat dat zo hoog was dat het rijbewijs meteen voor vijftien dagen werd ingetrokken", zegt de politie. Zeven keer werd een positieve speekseltest afgelegd, wat meteen een rijverbod van vijftien dagen oplevert.

Na middernacht, aan de Straatsburgbrug, bliezen twaalf bestuurders positief. Vier van hen kregen meteen een een rijverbod voor vijftien dagen. Zeven personen bliezen 'alarm'. Eén man reed onder invloed van verdovende middelen en moet vijftien dagen de wagen laten staan.

Andere vaststellingen

Er werd daarnaast een niet-verzekerde motorfiets in beslag genomen. Twee bestuurders ook reden zonder rijbewijs, waarna hun voertuig werd getakeld. Een buitenlandse bestuurder kon zijn alcoholboete van 1.260 euro niet meteen betalen en is zijn voertuig kwijt tot de rekening is vereffend. Een andere buitenlander moest nog drie openstaande boetes betalen vooraleer hij verder mocht. Ook een geseinde man, die nog een DNA-staal moest afstaan, liep door de actie tegen de lamp.