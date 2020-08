Veertien procent meer doden en gewonden op de weg bij hittegolf IB

07 augustus 2020

06u58

Bron: Belga 2 Wanneer er hittegolven zijn stijgt het aantal doden en zwaargewonden op de weg met 14 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van verkeersinstituut Vias. Er zijn meer mensen op de baan tijdens een hittegolf en omdat we slechter slapen, riskeren we meer fouten te maken tijdens het rijden.

Vias heeft teruggekeken naar periodes met warm weer in de afgelopen vijftien jaar en geconcludeerd dat er meer ongevallen gebeuren op de weg in die periodes. Zo ligt het aantal ongevallen met doden en gewonden gemiddeld 7 procent hoger tijdens een hittegolf dan wanneer het weer "normaal" is, het aantal zware ongevallen stijgt zelfs met 11 procent. Dat komt vooral omdat er meer tweewielers op de weg zijn. Het aantal zwaargewonden en doden op de weg stijgt dan weer met 14 procent, ook omdat er meer volk onderweg is.

Ook zijn bestuurders sneller moe en geïrriteerd als het heet is. We slapen minder goed en zitten dus minder uitgerust achter het stuur, wat dan weer kan leiden tot fouten. Ook het feit dat mensen er vaker voor kiezen om zich op koelere momenten te verplaatsen, bijvoorbeeld 's avonds laat, kan leiden tot meer vermoeidheid bij de bestuurders.

Fysieke uitputting en minder geduld

Volgens psycholoog bij Vias Ludo Kluppels, "gaat het onderdrukkende karakter van de hitte samen met een gevoel van ongemak". "De hitte veroorzaakt een soort van fysieke uitputting en het individu stelt zich dan ook minder geduldig op dan in andere omstandigheden", zegt hij. "Als bestuurders het warm hebben raken ze geïrriteerd en worden ze sneller boos en gefrustreerd en reageren ze impulsiever. In het verkeer kan dat leiden tot ruzies die kunnen escaleren."

Ook wijst Vias erop dat de pechverhelpingsdiensten 20 procent meer oproepen krijgen als het heet is. Het gaat dan vooral om problemen met de batterij en met het afkoelingssysteem van de motor. Daarnaast kan rijden met te platte banden problemen opleveren. Dat zorgt voor meer wrijving met het warme oppervlak, wat dan weer kan leiden tot een klapband.

Vias roept bestuurders nog op om de komende warme dagen lichte kledij te dragen, voldoende te drinken, een zonnescherm te gebruiken als de wagen enkel in de zon kan worden geparkeerd en niemand achter te laten in de wagen. Ook raadt Vias aan het olieniveau en de bandenspanning te controleren.

