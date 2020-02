Veertien miljoen euro startkapitaal voor medicijnen op basis van darmbacteriën MDG

19 februari 2020

10u21

Bron: Belga 0 Het Gentse biotechbedrijf MRM Health wordt gelanceerd met een startkapitaal van 14 miljoen euro. Het bedrijf wil medicijnen ontwikkelen op basis van darmbacteriën. Een eerste kandidaat-product, gericht op de behandeling van chronische darmontsteking, zou eind dit jaar in klinische fase getest kunnen worden.

MRM Health is ontstaan in de schoot van ProDigest, een spin-off van de UGent. Die maakte een installatie die het menselijke spijsverteringsstelsel nabootst, waarmee het de invloed van bepaalde ingrediënten of medicijnen op de spijsvertering en de darmflora onderzoekt. MRM Health gaat een stap verder, en gebruikt die installatie om zelf geneesmiddelen en probiotica te ontwikkelen.

14 miljoen euro startkapitaal

Het startkapitaal van 14 miljoen euro wordt bijeengebracht door de holding Ackermans & van Haaren (AvH), moedervennootschap MRM Technologies, het investeringsfonds Qbic II, het Vlaamse onderzoeksinstituut VIB en het Amerikaanse DuPont. Met deze laatste zal de Gentse start-up ook commercieel samenwerken.

“Met het geld kan MRM Health zijn eerste therapeutische product tegen chronische darmontsteking in klinische fase testen in verschillende patiëntenpopulaties. Verder kan het zijn onderzoeksprogramma's rond spondyloartritis (een reumatische aandoening, red.) en andere aandoeningen verder ontwikkelen", zo staat in een persbericht van AvH.