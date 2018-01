KAART: Deze Carrefour-winkels blijven dicht vandaag ep

26 januari 2018

08u08

Bron: Belga 0 Bij Carrefour zouden vandaag in principe veertien winkels de deuren gesloten houden als gevolg van vakbondsacties. Dat zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve. Twaalf daarvan zijn hypermarkten, waarvan één in Vlaanderen ligt: de met sluiting bedreigde hypermarkt van Genk.

Bij de Franstalige vakbond CNE heeft men het over "minstens vijftien winkels" waar gestaakt wordt uit protest tegen de aangekondigde herstructurering. In verschillende vestigingen vinden vanochtend personeelsvergaderingen plaats.

Carrefour telt in totaal 785 winkels in ons land, waarvan een groot deel uitgebaat door zelfstandigen. Het merendeel van de winkels -771- zou vandaag de deuren openen, verwacht de directie.

De vakbondsacties vinden vooral plaats in de grote vestigingen -waar de aangekondigde besparingen ook het hardst voelbaar zijn- en in Wallonië en Brussel. De Vlaamse vakbonden hadden gisteren/donderdag geen algemene stakingsoproep gelanceerd.

Onlineverkoop

Hoe groot de schade van de vakbondsacties is voor Carrefour, is nog niet bekend. Vandaag en vooral morgen is traditioneel een druk koopmoment. "We beseffen dat de boodschap die we gisteren hebben gebracht, hard aankomt", verklaarde de Carrefour-woordvoerder vanochtend. "We moeten nu plaats laten voor emotie. De schade is echter vooral voor de klant, die nu voor een gesloten deur dreigt te staan." Maar volgens Van Outryve vindt die klant ook de weg naar alternatieven. "We merkten gisteren een piek in onze onlineverkoop van voeding. De klant kan zijn boodschappen dan thuis laten leveren of oppikken in een verkooppunt dat open is."

De directie van Carrefour maakte gisteren op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.