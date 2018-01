Veertien bewoners naar ziekenhuis door CO-vergiftiging

Marco Mariotti

20u54

In Hamont in de Brouwersstraat zijn vanavond maar liefst veertien bewoners van een appartementsblok overgebracht naar het ziekenhuis. Bij één familie klaagden de kinderen over hoofdpijn. Al snel bleek er teveel CO in het appartement te hangen.