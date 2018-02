Veerle Eyckermans over de confrontatie in de rechtszaal: "Erg moeilijk om Hardy te zien, maar was verlossend" ep

23 februari 2018

22u05

Bron: Terzake 0

Actrice Veerle Eyckermans heeft het moment dat ze opnieuw oog in oog met Renaud Hardy zou staan gevreesd. Alle informatie over de man die haar drie jaar geleden brutaal aanviel met een houten stok heeft ze gemeden. Sinds februari 2015 vecht ze om haar trauma te overwinnen. Tot begin deze week, toen zijn assisenproces begon. Vanavond vertelde ze openhartig in Terzake wat die confrontatie met Hardy met haar heeft gedaan.

“Ik heb me heel erg moeten voorbereiden op mijn getuigenis", begint Veerle Eyckermans. Het is meteen duidelijk dat het proces en de media-aandacht overweldigend zijn voor de actrice. In de uitzending van Terzake vertelt ze rustig over wat haar overkomen is, maar ze wikt en weegt duidelijk haar woorden. "Drie jaar ben ik al met het verwerkingsproces bezig. Ik wou absoluut niet naar dat proces, want dan zou ik opnieuw met mijn trauma geconfronteerd worden.”

“Ik heb me er heel erg tegen verzet, ik kon me niet voorstellen dat ik ooit opnieuw oog in oog zou staan met mijn aanvaller. Alle informatie, alle krantenartikels, alle officiële documenten over Hardy heb ik gemeden. Ik legde die papieren weg zonder er maar een blik op te werpen. Andere mensen, zoals mijn advocate en een buddy van slachtofferhulp, Vanessa, hebben dat voor mij gedaan.”

"Rust"

De confrontatie met Hardy was ontzettend moeilijk voor Veerle, maar ze kon het toch aan omdat ze kleine stapjes heeft gezet. "Begin deze week ben ik het proces beginnen volgen. Gisteren zat ik voor mijn getuigenis in een apart kamertje. Pas drie kwartier voor het aan mij was, kon ik het aan om in de zaal te gaan. Hij zat recht tegenover mij. Ik heb hem heel de tijd geobserveerd, naar hem geluisterd, hem bekeken. Er kwam een soort van rust over mij. Die confrontatie was op de een of andere manier verlossend voor mij."

Blijven vechten

"Getuigen was niet eenvoudig. Ik weet dat niets ooit nog hetzelfde wordt. Er zal altijd een voor en een na zijn. Mijn leven is totaal veranderd, maar ik kan dat niet uitleggen. In het begin dacht ik 1000 keer aan wat er gebeurd is, tot kort voor het proces was dat nog maar 20 keer. Maar nu komt alles natuurlijk opnieuw naar boven, op de meest vreemde momenten. Ik heb ervoor gekozen om het leven door te laten gaan, en ik doe alsof mijn leven is als voor die brutale aanval. Ik kan niet anders, want dan zou ik daar kapot aan gaan. Ik heb gevochten voor mijn leven. En nu blijf ik vechten om te leren leven met mijn angsten."

Toch is Veerle blij dat ze naar het proces is gegaan en dat ze die getuigenis heeft afgelegd. “Naar Renaud Hardy kijken was erg louterend. En dat geldt niet alleen voor mij, de andere slachtoffers hebben mij verteld dat ze dat gevoel delen.”