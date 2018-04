Veel verkeershinder na ongeval op A12

Toon Verheijen

22 april 2018

13u46

Bron: eigen berichtgeving

0

Drie voertuigen zijn vanmiddag betrokken geraakt in een verkeersongeval op het kruispunt van de A12 en de Kontichsesteenweg. Een persoon geraakt daarbij gewond. De middelste rijbaan was afgesloten in de richting van Brussel.