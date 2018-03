Veel rook na ondergrondse brand in Brussel sam

03 maart 2018

21u28

In Brussel is een brand uitgebroken in een kelder in de buurt van de Zuidstraat, met een grote rookontwikkeling als gevolg. Enkele mensen moesten hun hotelkamer of appartement verlaten, meldt VTM Nieuws.

Woordvoerder Pierre Meys van de brandweer zegt aan de Brusselse nieuwssite Bruzz.be dat drie à vier personen werden geëvacueerd van een balkon. Ook gasten van hotel Bedford ondervonden hinder, waarna ze werden opgevangen in de lobby.

De brand brak uit in de kelderverdieping van het gebouw op de hoek van de Bogaardenstraat en de Van Helmontstraat. Bij het incident vielen enkele lichtgewonden, voornamelijk als gevolg van lichte rookintoxicatie en paniek. De slachtoffers werden verzorgd in een café in de buurt.

De brandweer heeft het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.