Veel regen (en smeltende sneeuw) op komst de komende dagen

Bron: Belga 0 AFP Het wordt vandaag wisselvallig en koel. Er komen enkele buien vanaf de kust, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. In de Ardennen valt er sneeuw of smeltende sneeuw. Het wordt frisser met maxima van 2 graden in de Ardennen tot 7 graden aan zee. Dat voorspelt het KMI.

Komende nacht is het eerst wat rustiger en droger, maar later in de nacht trekt opnieuw een regenzone van de kust richting Ardennen. De minima schommelen tussen 0 en +2 graden in de Ardennen en tussen +3 en +5 graden in de rest van België.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met periodes van regen. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. De wind waait overdag matig uit het zuiden tot zuidwesten, maar draait in de avond naar het noordwesten en neemt dan toe tot vrij krachtig. Aan zee wordt het zelfs tijdelijk stormachtig.

Sneeuwbuien

Donderdag begint wisselvallig met sneeuwbuien op de Ardense hoogten en elders plaatselijk buien van regen, stofhagel of smeltende sneeuw. In de loop van de dag wordt het droger. Het wordt ook frisser, met maxima van 0 graden in Hoog-België en 5 graden aan zee.

Ook vrijdag valt er in de Ardennen sneeuw, die in de namiddag of 's avonds overgaat in regen. In Laag- en Midden-België kan de regen 's ochtends voorafgegaan worden door smeltende sneeuw. De temperaturen stijgen tussen 1 graad in Hoog-België en 7 graden aan zee.

Zacht weekend met veel regen

Tijdens het weekend kan het nog veel en urenlang regenen en er staat veel wind. Het wordt wel zacht met maxima rond 10 à 11 graden in het centrum van het land. Er zijn bij momenten rukwinden mogelijk van 80 à 90 km per uur of zelfs meer. Nieuwjaarsdag begint mogelijk nog regenachtig maar in de loop van de dag zou het droger worden met opklaringen. De maxima liggen dan tussen 4 en 8 graden.

