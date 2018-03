Veel onenigheid, maar automobilist toch schuldig aan dood motorrijder: drie maanden voorwaardelijk sam

21 maart 2018

23u03

Bron: belga 1 De Hasseltse politierechtbank heeft een 41-jarige Italiaan veroordeeld voor een dodelijk verkeersongeval met een motorrijder als slachtoffer. Hij kreeg 3 maanden celstraf met uitstel, een boete van 1.500 euro en drie maanden rijverbod.

Op 10 juli 2015 kwam de man in Heusden-Zolder met zijn auto in aanrijding met een motorfiets. Motorrijder Mario V. K. raakte zwaargewond en bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politierechter achtte de Italiaan schuldig aan het dodelijk verkeersongeval.

Tijdens het proces was er nochtans genoeg stof tot discussie over de omstandigheden van het ongeval en de snelheid van de motorrijder. De aanrijding gebeurde toen de automobilist linksaf wilde slaan. Tijdens dat manoeuvre knalde de motorrijder in de flank van het voertuig. Het slachtoffer was op weg naar zijn werk in Beringen. Door de klap werd hij meters ver weggeslingerd.

Onenigheid

Er was onenigheid over een verslag van een door de rechtbank aangestelde deskundige en over het deskundig onderzoek van het parket. De politierechter oordeelde nu dat de motorrijder voor de automobilist een voorzienbare hindernis was. De man in de auto had de motard voorrang moeten verlenen en de politierechter achtte hem verantwoordelijk.

Aan de nabestaanden van het slachtoffer moet de beklaagde 31.850 euro schadevergoeding betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen, omdat er voorbehoud verleend werd voor mogelijk inkomstenverlies. De proceskosten voor beklaagde lopen op tot 4.200 euro.