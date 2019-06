Veel onbegrip bij agenten over vrijlating moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen TMA

22 juni 2019

10u01

Bron: Belga 9 Er is veel emotie en onbegrip bij agenten over de volledige vrijlating van een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen. Dat zegt Carlo Medo, voorzitter van de neutrale politievakbond NSPV. Of er protestacties komen, moet de volgende dagen blijken.

De Luikse strafuitvoeringsrechtbank besliste vrijdag dat Nourredine Cheikhni (41), een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, van zijn enkelband wordt verlost. Cheikhni werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord, eind 2007, op de politieagente. Hij zat 10 jaar in de cel, maar is nu de eerste van de drie veroordeelde gangsters die volledig vrij is.



De vrijlating roept bij agenten veel emoties op, aldus Medo. "Kitty is een symbool voor elke agent die op straat loopt om de maatschappij te dienen. Dat leeft heel sterk onder het politiepersoneel". De politievakbond roept al jaren op om geweld op agenten strenger te bestraffen. "De regelgeving daarvoor bestaat, maar de rechtspraak volgt onvoldoende", vindt de vakbondsman.

De maatschappij moet geweld op mensen met een maatschappelijke functie afkeuren, meent Medo. "En dat geldt niet alleen voor politiemensen, maar ook voor geweld op bijvoorbeeld buschauffeurs of onderwijzers".

De bekendmaking vorig jaar dat Cheikhni de cel mocht verlaten en onder elektronisch toezicht werd geplaatst, leidde toen tot protestacties van de politie aan gerechtsgebouwen. Of er ook nu protestacties volgen, moet de volgende dagen blijken, klinkt het bij de politievakbond.