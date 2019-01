Veel minder zware straf voor man die zijn buurmeisje van 18 maanden doodreed ADN

17 januari 2019

11u37

Bron: Belga 0 De politierechter in Turnhout heeft vandaag een twintiger die in 2017 zijn buurmeisje van 18 maanden doodreed, veroordeeld tot twee jaar rijverbod (zes maanden effectief), een gevangenisstraf van zes maanden (drie maanden effectief) en 8.000 euro boete (4.000 euro effectief). Eerder was de man bij verstek veroordeeld tot een veel zwaardere straf. In november kreeg hij nog 1 jaar gevangenisstraf, 2,5 jaar rijverbod en een boete van 8.600 euro, alles effectief.

Het ongeval gebeurde op 2 september 2017. De twintiger verliet achterwaarts de oprit van zijn woning in de Taeymanslaan in Turnhout. Bij het manoeuvre dat daarop volgde, belandde zijn buurmeisje onder een wiel van de wagen. Het meisje overleed even later aan haar verwondingen.

De twintiger had de vrijspraak gevraagd, omdat de aanwezigheid van het kind onvoorzienbaar was volgens hem. De rechter volgde die redenering niet, omdat de twintiger wist dat er kinderen aan het spelen waren. "Het kan zijn dat hij niet gezien heeft dat het kind plots de straat op liep, maar dat is geen excuus. Het was de plicht van de beklaagde haar in het oog te houden."

Joint

De bestuurder legde op het politiekantoor een positieve drugstest af. Toch sprak de rechter hem vrij voor het rijden onder invloed van drugs. "Op basis van twijfel. Het ongeval gebeurde om 13.45 uur, de drugstest werd pas afgenomen om 16.21 uur. Het is niet uitgesloten dat hij, zoals enkele getuigen verklaren, pas na het ongeval een joint heeft gerookt om rustig te worden."

“Echt schuldinzicht is er niet”

De rechter tilde zwaar aan de houding van de beklaagde na het ongeval. Hij daagde bijvoorbeeld niet op voor een verhoor en stuurde bij het eerste proces zijn kat naar de rechtbank. "Hij zegt wel onder de indruk te zijn van wat er gebeurd is, maar echt schuldinzicht is er niet. Hij vindt nog altijd dat hij niet te kort is geschoten als bestuurder."

Om na het rijverbod van zes maanden zijn rijbewijs terug te krijgen, moet de twintiger zowel slagen voor psychische en medische proeven als voor het theoretische en praktische rijexamen.