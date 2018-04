Veel minder kartels bij verkiezingen: "Vertrouwen op eigen kracht" Redactie

17 april 2018



Bron: belga 0 In oktober zullen veel minder kartels opkomen dan in 2006 en 2012. Groen en N-VA noteren een recordaantal afdelingen die vertrouwen op eigen kracht, schrijft De Standaard.

Er zit sleet op de ooit populaire kartelformule: volgens de gegevens waarover de traditionele partijen tot nu toe beschikken, zullen er veel minder kartels opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen dan in 2006 en 2012. Voor de provincieraadsverkiezingen zullen er deze keer zelfs geen kartels zijn - het rood-groene ­experiment van 2012 is inmiddels gesneuveld.

Op kruissnelheid bundelden sp.a en Groen in meer dan één op de drie gemeenten de krachten, vandaag is de situatie anders. "61 procent van onze afdelingen komt alleen op", luidt het bij sp.a. Zes jaar geleden was dat 51 procent. Voor Groen is de sp.a allang niet meer de gegeerde bruid van weleer: de ecologisten distantiëren zich meer en meer. Dat vertaalt zich in een recordaantal afdelingen die onder de eigen vlag opkomen: van 98 in 2012 stijgt het cijfer dit jaar naar minstens 128.

De N-VA moedigt haar afdelingen aan zo veel mogelijk uit te gaan van eigen kracht. Op driehonderd gemeenten houdt de partij elf kartels over met nationale partijen - waaronder vier met CD&V. De CD&V houdt zich ver van marsorders, maar ziet ook haar kartels slinken. "Momenteel hebben we er een twintigtal geregistreerd, enkele zaken zijn hangende", laat de partij weten. Afhankelijk van de "lokale dynamiek" werkt CD&V samen met de N-VA, de sp.a, Open Vld, Groen dan wel een lokale partij. Hetzelfde geldt voor de liberalen. Open Vld klokt voorlopig af op zo'n dertig kartels en noteert als enige een lichte stijging tegenover 2012.