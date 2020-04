Veel mensen te laat naar de spoed met acute appendicitis, ‘abnormaal groot deel’ patiënten uiteindelijk ernstig ziek ADN

10 april 2020

18u00

Bron: Belga 8 Het valt op dat er zich in de ziekenhuizen de laatste weken veel minder patiënten aanbieden met acute appendicitis. Een abnormaal groot deel van hen is ernstig ziek en heeft daardoor een grote kans op ernstige complicaties. Daarom vermoeden het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde (RBSS) en de Belgische Groep voor Endoscopische Chirurgie (BGES) dat de huidige coronacrisis leidt tot een gevaarlijke vertraging in diagnose en behandeling.

Beide verenigingen van chirurgen roepen de patiënten daarom op om hun eigen symptomen niet te gemakkelijk aan de alomtegenwoordige Covid-19-pandemie toe te schrijven en ze vragen collega's in de eerste lijn om bij twijfel hun patiënten toch naar de spoedafdeling door te verwijzen.

Dringende buikingreep

De appendectomie, het wegnemen van de blindedarm wegens een acute ontsteking of appendicitis is de meest uitgevoerde dringende buikingreep in onze contreien. De ingreep is gemakkelijk en de kans op ernstige verwikkelingen is zeer klein bij een tijdige diagnose en behandeling.



Op dit moment wordt er in al onze ziekenhuizen terecht gefocust op de behandeling van Covid-19, maar dat mag er niet toe leiden dat andere dringende ziektes uit het oog verloren worden. Daarom roepen chirurgen op om niet alle gevallen van koorts en buikpijn te categoriseren als Covid-19.

Spoed

Dringende chirurgische gevallen moeten nog steeds naar de spoed verwezen worden en patiënten moeten zeker geen angst hebben om naar het ziekenhuis te komen.

