Veel meer dode vissen en eenden door de hitte, in Wallonië worden zelfs vissen geëvacueerd om ze te redden ADN

06 augustus 2018

18u45

Bron: Belga 3 Het Agentschap Natuur en Bos krijgt in vergelijking met andere zomers veel meer meldingen van dode vissen en watervogels, als gevolg van de aanhoudende droogte en hitte. Dat zegt visserijbioloog Alain Dille van het Agentschap. Exacte cijfers zijn er nog niet.

Vissen sterven vooral door een zuurstoftekort, legt Dille uit. "Door de aanhoudende droogte en hitte is er een sterke bloei van blauwalgen. 's Nachts nemen die zuurstof op, waardoor er zuurstof verdwijnt uit het water en vissen in ademnood komen." Het Agentschap Natuur en Bos probeert dat onder meer te bestrijden met beluchters, een soort van fonteinen die het water in beweging brengen, maar in ondiep water zijn die niet bruikbaar.

Watervogels sterven dan weer vooral aan botulisme, zegt Dille. Het gaat dan in de eerste plaats om eenden. Ook daar is een duidelijke stijging van het aantal sterfgevallen, klinkt het. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij krijgt heel wat meldingen van sterfte van watervogels, al kan het een stijging voorlopig niet bevestigen. "De droogte zorgt ervoor dat de waterstanden lager zijn en dat er weinig stroming is, waardoor het water sneller opwarmt en er een kwaliteitsvermindering kan optreden. Dat is een voedingsbodem voor blauwalgen en botulisme, vooral in stilstaand water zoals vijvers", klinkt het.

Zo snel mogelijk verwijderen

Blauwalgen, eigenlijk geen algen maar bacteriën die een laagje vormen bovenop het water, geven giftige stoffen vrij die voor irritatie kunnen zorgen bij mensen. De meeste vormen van botulisme zijn onschadelijk voor mensen, maar met sommige vormen is het oppassen geblazen, zegt Dille.

Dode watervogels worden zo snel mogelijk verwijderd om besmetting van het water te voorkomen. Als de watervogels nog gered kunnen worden, worden ze vaak naar een vogelopvangcentrum gebracht. Mensen die dode vissen of eenden in problemen zien, contacteren best de gemeente of de lokale politie. Zij nemen dan verdere stappen.

Wallonië moet vissen "evacueren"

Waals minister van Natuur René Collin (cdH) verbiedt intussen vissen in de waterlopen in Wallonië, met uitzondering van het onderstroomgebied van de Dijle-Gete. Sinds vandaag mag niemand er nog vissen, omdat de visbestanden te lijden hebben onder de uitzonderlijke hitte.

De diensten van de minister houden het waterpeil continu in het oog, klinkt het op zijn kabinet. Uit bepaalde verdroogde zones zijn intussen al vissen "geëvacueerd" en getransporteerd naar gebieden met meer water.

Ook kajakfanaten hebben trouwens pech: de onbevaarbare waterlopen in Wallonië zijn tijdelijk niet meer toegankelijk voor kajakkers, ook door de droogte.