Veel leegstand in woonzorgcentra sinds coronacrisis Al meer dan 54 miljoen euro aan compensatie uitbetaald in Vlaanderen

03 september 2020

13u35

De woonzorgcentra in Vlaanderen hebben te kampen met leegstand sinds de coronacrisis. In Limburg loopt het percentage onbezette bedden op tot 8,93 procent en in Brussel tot 9,60 procent. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Vlaanderen heeft al meer dan 50 miljoen euro aan compensatie uitbetaald.

Tijdens de coronacrisis mochten de woonzorgcentra geen nieuwe bewoners opnemen. Tegelijk overleden ook een aantal mensen aan de gevolgen van het virus. Daardoor is het aantal lege bedden gestegen. Naast Limburg en Brussel hebben ook de andere regio's daarmee te kampen. In Antwerpen gaat het om 5,72 procent, in Oost-Vlaanderen om 5,52 procent, in Vlaams-Brabant om 7,29 procent en in West-Vlaanderen om 4,47 procent.

De woonzorgcentra kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de overheid voor de leegstaande kamers. In totaal keerde Vlaanderen daarvoor tot eind juni al 54.269.038,55 euro uit. Het meeste geld ging naar Antwerpen (13.180.465,19 euro), Oost-Vlaanderen (11.617.174,49 euro) en Vlaams-Brabant (10.324.391,68 euro).

