Veel horecazaken blijven ook na eventueel licht op groen voorgoed gesloten mvdb

29 mei 2020

13u41

Bron: VTM NIEUWS 8 Als cafés en restaurants al op 8 juni opnieuw de deuren mogen openen, zullen veel zaken gesloten blijven en definitief niet heropenen. De eenmalige premie van 4.000 euro en de 160 euro per openingsdag, compenseren niet het omzetverlies van de afgelopen drie maanden. Alle vaste kosten bleven doorlopen.

Een van de horecazaken die nu al de handdoek in de ring gooit, is de Antwerpse brasserie De Groote Witte Arendt. Uitbater Tim Ferket acht zijn zaak niet rendabel. Het etablissement is in het historische centrum gelegen en moet het hebben van toeristen en grote groepen. Door de afstandsregels mogen onvermijdelijk minder mensen binnen. De maandelijkse huur van duizenden euro’s is tijdens de verplichte sluiting blijven doorlopen.

De vraag blijft ook of de cafégangers wel zullen terugkeren. In Oostenrijk bijvoorbeeld, zijn cafés heropend, maar bleven de klanten weg waardoor vele zaken opnieuw dicht zijn. Horeca Vlaanderen vreest dat zonder extra steunmaatregelen 11.700 van de 60.000 horecazaken failliet gaan. De sector vraagt onder meer een btw-verlaging en de kwijtschelding van de sociale lasten.