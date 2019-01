Veel fileleed in Brussel na ongevallen op binnen- en buitenring: meer dan een uur aanschuiven KVE TTR

09 januari 2019

07u49

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum, VRT NWS 51 De ochtendspits in Brussel is volledig in de soep gedraaid na een ongeval op de binnenring ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde en een ongeval op de buitenring bij het UZ Jette. Beide ongevallen zijn intussen afgehandeld, maar er zijn nog altijd fikse verliestijden omdat de opgebouwde files maar traag oplossen. Dat is vernomen van woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het nieuwe incident zorgt opnieuw voor aanzienlijke verkeershinder. De takeldiensten zijn ter plaatse. “Aanvankelijk waren de rechter- en de middenstrook versperd, momenteel is enkel nog de rechterrijstrook versperd”, aldus Bruyninckx. Er staat een lange file van Wemmel tot aan het viaduct. De verliestijd bedraagt meer dan een uur.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de zone te vermijden. Het verkeer over lange afstand rijdt best om: van Brussel naar Mechelen via de A12 en N16; van Gent naar Hasselt via Antwerpen.

