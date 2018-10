Veel begrip voor uitbater die kinderen toegang weigert in zijn brasserie SPS

18 oktober 2018

14u02 0 Het nieuws over de brasserie-uitbater die geen kinderen duldt in zijn zaak in Nieuwpoort beroert duidelijk de gemoederen. Een facebookpost van een moeder die met haar zoon geen tafeltje kreeg en fel van leer trok tegen de uitbater, werd in enkele uren duizenden keren gedeeld.

Ook op onze site en Facebookpagina wordt er veel gereageerd. En wat blijkt: de uitbater kan op behoorlijk wat begrip rekenen. Op onze online poll is op drie uur tijd al 45.000 keer gereageerd en 60 procent van onze surfers vindt dat de uitbater gelijk heeft. 30 procent vindt de actie van de uitbater ongehoord. De overige 10 procent heeft geen mening.

Horeca Vlaanderen heeft ook begrip voor de man. “Gastvrijheid is een basisvoorwaarde voor het uitbaten van een zaak in onze sector”, zegt Matthias De Caluwe, voorzitter van Horeca Vlaanderen. “Maar anderzijds moeten we ook de vrijheid van ondernemen respecteren. Er is bijvoorbeeld een internationale trend van ‘adults only’ hotels die is komen overwaaien naar ons land en je ziet ook bij ons dergelijke hotels ontstaan. Dat heeft te maken met het opzoeken van een niche, van een bepaald doelpubliek. Zo heeft ook de uitbater van de brasserie in Nieuwpoort een keuze gemaakt, en die moeten we respecteren.”