Veehouder gewond na aanval door stier in Rumbeke AHK

06 maart 2018

11u23 0

In Rumbeke (Roeselare) is een veehouder vanochtend gewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een stier. De veehouder was in de stal aan het werken toen een stier plots agressief werd en de man aanviel. De brandweer werd door de echtgenote van de man opgeroepen om de stier uit de buurt van de veehouder te houden. De man werd met pijn aan de ribben afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Het is niet duidelijk waarom het dier plots agressief werd.