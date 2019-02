Vechtsportleraar uit Hoeilaart verzamelde half miljoen kinderpornofoto's kv

14 februari 2019

17u42

Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag een gevangenisstraf van 30 maanden gevorderd voor een dertiger uit Hoeilaart bij wie bijna een half miljoen kinderpornofoto's aangetroffen werden. De man, die trainer is in een gevechtssportclub, had ook filmpjes gemaakt van minderjarige meisjes, onder meer van de elfjarige dochter van zijn vriendin.

De politie was de man op het spoor gekomen toen ze in december 2015 op een Twitter-account stootte waarop kinderporno werd gedeeld. Die account bleek toe te behoren aan S.G., uit Hoeilaart, een man die verder onbekend was voor het gerecht. In juni 2016 werden dan nog andere Twitter- en e-mailaccounts gevonden waarlangs ook kinderporno werd gedeeld, en ook die accounts bleken van S.G. te zijn. S.G. bleek ook regelmatig op bezoek te gaan bij vrienden en maakte dan gebruik van hun wifi-netwerk om kinderporno te verspreiden.

Een en ander leidde tot een huiszoeking bij S.G. en zijn partner, waarbij verschillende computers, tablets, gsm's en externe harde schijven in beslag werden genomen. Niet alleen bekende de partner dat ze weleens had opgemerkt dat S.G. naar kinderpornosites surfte, op de verschillende toestellen trof de politie ook 472.438 kinderpornofoto's aan. Een groot deel daarvan had de man gedownload maar daarnaast had hij zelf ook, op basis van bestaande foto's, foto's geconstrueerd waarop minderjarigen in allerhande seksuele poses en activiteiten te zien waren. Daarnaast bleek hij ook naarstig stiekem foto's en filmpjes te hebben gemaakt van minderjarigen op straat, in het toilet, onder de douche en in het fitnesscentrum waar hij zelf actief was. Op een van die filmpjes zoomde hij in op de boezem van de elfjarige dochter van zijn partner.

"Dat was enkel om het meisje en haar moeder erop te wijzen dat ze te bloot gekleed ging", verklaarde S.G. op de zitting. "Wat die Twitteraccounts betreft, ik was op zo'n account gestoten en vond dat ik dat zelf beter kon. Dat is dan een obsessie geworden, ik deed het eigenlijk voor de 'likes' en de kick, niet voor de foto's. Ik heb ook nooit iemand herkenbaar in beeld gebracht."

Het parket hechtte weinig geloof aan die uitleg en eiste een strenge straf. "De psychiater ziet in hem weliswaar geen kernpedofiel, maar wel iemand met een seksueel perverse aanleg", klonk het. "Iemand met weinig besef van zijn probleem en bij wie het recidiverisico duidelijk aanwezig is. Merk ook op dat zijn zoekgeschiedenis op internet vol staat van kinderpornotermen en hij zich onder de schuilnaam HappyLisa69 als een minderjarig meisje voordeed in allerlei chatboxen."

Volgens het parket heeft de man duidelijk therapie nodig, en voor het parket kan een deel van de straf dan ook met uitstel opgelegd worden, als de man zich maar laat behandelen. De verdediging pleitte voor een milde toepassing van de strafwet. Het vonnis valt op 28 maart.