Vechtpartij tussen 40-tal jongeren in Brussel, één persoon zwaargewond na mesaanval TT

13 februari 2019

17u14

Bron: Belga 16 In de Slachthuislaan in Brussel, vlakbij het Institut des Arts et Métier, is het deze namiddag tot een grote vechtpartij gekomen tussen een 40-tal jongeren. Dat meldt BX1 en de Brusselse lokale politie bevestigt het nieuws. Die heeft twee jongeren kunnen oppakken. Bij de vechtpartij liep één jongere een meswonde op. Hij raakte zwaargewond.

Een leraar van de school verwittigde rond 15.30 uur de politie toen hij de beginnende onlusten opmerkte. Een groep van een 40-tal jongeren was slaags geraakt, ging op de vuist en bekogelde elkaar met stenen.

Toen de politie ter plaatse kwam met verschillende patrouilles, stoven de jongeren uiteen. De agenten konden wel nog twee vechtersbazen oppakken. In het geharrewar raakte één betrokkene zwaargewond door een steek met een mes of een ander snijdend voorwerp. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet langer in levensgevaar.

Volgens het Brusselse parket vond de vechtpartij plaats op het Lemmensplein, of begon ze daar tenminste, en is er geen verband met de school.