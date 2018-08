Vechtpartij met stokken en stenen tussen transitmigranten in Oudenburg: 1 vluchteling kritiek Bart Boterman

07 augustus 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Oudenburg (West-Vlaanderen) is afgelopen nacht een vluchteling in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een grote vechtpartij tussen twee groepen transitmigranten. Dat bevestigt Kris Depovere, korpschef van de politiezone Kouter.

"Onze ploegen werden opgeroepen voor een massale vechtpartij met een 35-tal betrokkenen in de Westkerksestraat. Eens ter plaatse, troffen we twee gewonde vluchtelingen aan op de grond. De gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit is nog niets bekend. Dat wordt verder onderzocht", zegt Depovere.



De groepen vluchtelingen die met elkaar op de vuist gingen, werden niet meer aangetroffen. Welke nationaliteiten de twee groepen hadden, is evenmin bekend. Wel vond de politie stenen en stokken die gebruikt werden als wapen. Een stukgemaakt distributiekastje in de straat hangt vol bloed. "We merken de laatste tijd opnieuw een stijging in het aantal vluchtelingen in Oudenburg door de aanwezigheid van de snelwegparking in Westkerke", aldus nog Depovere.