Vechtpartij met mes in Gent Wouter Spillebeen

10u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wouter Spillebeen In de Antwerpsesteenweg in Gent heeft zondagochtend een vechtpartij plaatsgevonden waarbij een partij een steekwapen gebruikte. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn en hoe de vechtpartij uitbrak. De politie sloot de steenweg net voorbij Gent Dampoort af in de richting van Lochristi om er de nodige vaststellingen te doen.

De vechtpartij ontstond rond 9 uur in de Land Van Waaslaan, in het verlengde van de Antwerpsesteenweg. Daarbij trokken twee vechtersbazen een mes. Uiteindelijk liepen twee personen snijwonden op aan de handen, ze werden ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is opgepakt.