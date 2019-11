Vechtpartij in rechtszaal na uitspraak van celstraffen tot 14 jaar voor sadistische jongerenbende

06 november 2019

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de ‘Bende van horen, zien en zwijgen’ veroordeeld voor een hele reeks geweldsdelicten en overvallen in Antwerpen, Boom en Stabroek. Zwaarste feit is de moordpoging op een jongeman, die eerst urenlang op gruwelijke wijze gefolterd werd. De 19-jarige Dylan V.A. kreeg veertien jaar cel opgelegd en wordt voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Zes andere leden kregen celstraffen van vier tot twaalf jaar. Na de uitspraak brak er een vechtpartij uit in de rechtszaal.