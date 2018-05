Vechtersbazen verzamelen voor ziekenhuis na dodelijke vechtpartij in Verviers kg

11 mei 2018

22u18

Bron: Belga 1 De ordediensten zijn vanavond talrijk aanwezig voor het ziekenhuis CHR Verviers, zo stelde Belga ter plaatse vast. Een slachtoffer van een vechtpartij zou in het ziekenhuis zijn overleden.

"Een vechtpartij is uitgebroken in de wijk Pré-Javais, tussen twee groepen. Volgens de eerste informatie is een persoon overleden", aldus de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion.

Het slachtoffer zou naar het CHR Verviers zijn overgebracht en daar dus zijn overleden. De verschillende groepen verzamelden zich voor het ziekenhuis, waar heel wat agenten uit verschillende zones uit de provincie aanwezig zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat de situatie niet ontaardt.