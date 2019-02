Vechtersbaas opgepakt tijdens nationale stakingsdag: politie en stakers krijgen slaag HA

14 februari 2019

15u22

Bron: Belga 0 In de marge van de nationale staking is het gisteren in Herstal tot een vechtpartij gekomen, waarbij een 45-jarige man uit de provincie Luxemburg is opgepakt. Dat meldt het parket van Luik.

De wetsovertreder is een automobilist die zich opwond over een blokkade aan de rotonde van Liers en uithaalde naar de stakers. Bij aankomst van de politie bleek dat twee mensen sporen van slagen toonden. De automobilist was weer in zijn wagen gestapt en de politie moest pepperspray gebruiken om hem uit zijn voertuig te krijgen. Bij hun interventie liepen twee agenten verwondingen op door vuistslagen.



De man heeft zich inmiddels bij de politie verontschuldigd, maar zit toch in de cel.