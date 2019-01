VDAB zoekt computerspecialisten in Marokko

14 januari 2019

Bron: Belga

De VDAB gaat in Marokko op zoek naar informatici. Dat doet ze omdat duizenden vacatures niet ingevuld geraken. Computerspecialist is hier al jaren een knelpuntberoep. "De krapte op de arbeidsmarkt is ­gigantisch", zegt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen, vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad.