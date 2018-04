VDAB wil werkzoekenden inschakelen als strandredder HR

16 april 2018

20u17

Bron: Belga
Via de VDAB kunnen werkzoekenden voortaan hun brevet van hoge redder halen. Dat meldt de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling. De opleiding is voor werkzoekenden volledig gratis.

Jaarlijks worden er honderden redders ingeschakeld om de veiligheid aan de kust te verzekeren. Ook dit jaar zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen mensen. Werkzoekenden die interesse hebben om als redder aan de slag te gaan maar nog niet beschikken over het brevet van hoge redder, kunnen via VDAB het brevet behalen door een opleiding van 64 uur te volgen. Ze kunnen een opleiding volgen in Gent en zich voordien zelfs engageren tot een vooropleiding om hun slaagkansen te vergroten.

Tijdens de vooropleiding krijgen de cursisten een initiatie EHBO, zwemtraining in functie van de fysieke voorbereiding op de reddersproeven, en minstens één bijkomende zwemtraining per week. Tegelijk leren ze solliciteren en omgaan met conflictsituaties.