VDAB werkt samen met onderwijs om vroegtijdige schoolverlaters op te sporen ep

05 februari 2018

15u33

Bron: Belga 0 Om te vermijden dat vroegtijdige schoolverlaters tussen de mazen van het net glippen en onvindbaar blijven voor de arbeidsmarkt, gaan het onderwijs en de VDAB databanken koppelen. "Op die manier kunnen jongeren sneller opgespoord worden. Dat is absoluut nodig om ervoor te zorgen dat ze niet volledig van de radar verdwijnen", aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA).

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 18 en de 25 jaar oud die het secundair onderwijs verlaten zonder diploma. Sommige van die schoolverlaters gaan op zoek naar een job, maar anderen niet. En wanneer men zich niet inschrijft bij de VDAB, bestaat het risico dat jongeren wat "van de radar verdwijnen".

Volgens N-VA-parlementslid Van Eetvelde is het daarom een goede zaak dat het onderwijs en de VDAB hun databanken koppelen. "Zo kunnen ze veel efficiënter worden opgespoord", aldus Van Eetvelde die de eerste, voorlopige resultaten van de koppeling van de databanken opvroeg.

Daaruit blijkt dat in het schooljaar 2016-2017 er 5.402 vroegtijdige schoolverlaters waren. Voor het schooljaar 2017-2018 waren er enkel cijfers bekend van de eerste 2 maanden. Tot dan waren er 928 vroegtijdige schoolverlaters. Uit de koppeling met de databank van de VDAB bleek dat 81% van de jongeren in het schooljaar 2016-2017 en 74 procent in het schooljaar 2017-2018 reeds gekend waren.

Extra duwtje

"Toch zijn er meer dan 1.000 jongeren die niet bekend waren bij de diensten van de VDAB", stelt Van Eetvelde. "Om deze groep niet uit het oog te verliezen, zal er extra gecommuniceerd worden naar hen. Zij hebben immers een extra duwtje in de rug nodig."

De vroegtijdige schoolverlaters krijgen, eenmaal ze op de radar van de VDAB verschijnen, een aanbod op maat. In de toekomst zal de koppeling van de databanken nog versterkt kunnen worden. Van Eetvelde: "Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de koppeling met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Zelfstandigenregister. Op die manier wordt het bereik van de VDAB nog meer vergroot. Een goede zaak want het blijft - zeker voor de vroegtijdige schoolverlaters - enorm belangrijk om zo snel mogelijk samen te werken met de diensten van de VDAB."