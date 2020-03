VDAB telt 68 procent meer online cursisten op 4 jaar tijd KVE

06 maart 2020

06u34

Bron: Belga 2 Het aantal mensen dat een online cursus volgt bij de VDAB is de voorbije vier jaar met 68 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg. "Dit stemt hoopvol voor de komende jaren, aangezien levenslang leren hét motto van de 21ste eeuwse arbeidsmarkt is", aldus Ongena.

De VDAB zet al een aantal jaar meer in op digitale arbeidsbemiddeling. Online inschrijving is er al min of meer de standaard, ondersteuning en opvolging kunnen volledig digitaal voor wie dat wil en sinds 2018 is er het vernieuwde digitale dossier 'Mijn Loopbaan'.

Daarnaast zijn er ook steeds meer online cursussen. En dat online leren in de lift zit, blijkt uit cijfers van Vlaams minister Hilde Crevits. In vergelijking met 2015 telde de VDAB in 2019 68 procent meer unieke online cursisten. In absolute cijfers gaat het om een stijging van 29.660 naar 49.882 deelnemers. In 2019 gaf de VDAB zo bijna 110.000 online opleidingen. Ook het aantal online modules gaat de hoogte in. In 2017 konden geïnteresseerden zich in 230 verschillende cursussen inschrijven, in 2019 waren dat er 265.

Veelbelovende cijfers, vindt Open Vld-parlementslid Tom Ongena. "Steeds meer mensen vinden hun weg naar de online cursussen van de VDAB. Dat is zeer hoopgevend voor de toekomst, met levenslang leren als hét motto van onze 21ste eeuwe arbeidsmarkt."

Digitalisering

Toch is er ook nog een groep werkzoekenden niet helemaal mee met de digitalisering, blijkt uit de cijfers van Crevits. Bijna 16 procent van de niet-werkende werkzoekenden heeft bijvoorbeeld geen e-mailadres in het digitale dossier van de VDAB, en heeft daardoor dus ook geen toegang tot dat dossier. Bij 55-plussers gaat dat percentage omhoog naar bijna 29 procent, bij kortgeschoolden gaat het om een kwart en bij mensen zonder kennis van het Nederlands om bijna een derde. "Deze cijfers kaarten een probleem aan dat vaak onder de radar blijft", zegt Ongena. "We mogen er ook in 2020 niet zomaar van uitgaan dat iedereen hierover beschikt." De VDAB blijft nog wel klassieke dienstverlening aanbieden, schriftelijk of in face-to-facegesprekken.