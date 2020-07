VDAB gaat ook alle tijdelijk werklozen persoonlijk contacteren Astrid Roelandt

01 juli 2020

17u32 0 De VDAB zal voortaan ook alle tijdelijk werklozen contacteren, om hen te informeren over een opleiding die ze in tussentijd kunnen volgen of over een tijdelijke bijverdienste. Dat heeft minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zonet gezegd in het Vlaams Parlement. Tot nu toe had de VDAB geen toegang tot hun gegevens.

De VDAB zal voortaan tijdelijk werklozen persoonlijk contacteren om hen te informeren over een opleiding die ze kunnen volgen of om loopbaanbegeleiding aan te bieden. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) verklaard in het Vlaams Parlement, op een vraag van N-VA-parlementslid Axel Ronse, die al enkele weken op die nagel klopt. Tot nu toe kon de VDAB enkel algemene campagnes voeren, omdat ze geen toegang had tot de gegevens van de tijdelijk werklozen, iets wat bij de (federale) RVA zit.

Intussen heeft de VDAB die toegang wel en kunnen ze de nog 200.000 tijdelijk werklozen dus persoonlijk gaan contacteren. “De VDAB zal ook met sectoren waar er veel tijdelijk werklozen zijn overleggen om passende opleidingen in de kijker te zetten voor mensen in die sector”, aldus Crevits.

Dit zal trouwens zo blijven, ook na de coronacrisis. De Vlaamse regering besliste in haar regeerakkoord dat de VDAB niet alleen permanent werklozen moet begeleiden, maar ook een rol moet spelen bij het omscholen van mensen en levenslang leren, zonder dat ze daarvoor eerst hun job moeten verliezen. Tijdelijk werklozen zullen in de toekomst dus altijd door de VDAB gecontacteerd worden.

Verplicht inschrijven

De afgelopen maanden waren ze niet verplicht om zich in te schrijven bij de VDAB. Normaal moet dat gebeuren binnen de 3 maanden, maar de federale regering had die regel opgeschort tot 30 juni. Vanaf vandaag begint die termijn weer te lopen. Wie vandaag technisch werkloos is en dat op 1 oktober nog is, zal dus ingeschreven moeten zijn als werkzoekende.