VDAB en Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk gaan samenwerking aan

09 maart 2018

17u09

Bron: Belga 29 De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB en het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk (VSVw) hebben vandaag, aan het eind van de 'week van de vrijwilliger', een samenwerkingsakkoord gesloten waarmee ze het belang van competenties willen erkennen en valoriseren.

Voor de 750.000 vrijwilligers die vandaag actief zijn in Vlaanderen is het belangrijk dat ze de opgedane ervaring ook kunnen vertalen in competenties, klinkt het. Zo kunnen ze dit gebruiken als een opstap naar werk of een verbreding van hun profiel in een evolutieve loopbaan.

Vrijwilligerswerk op CV

"De tijden zijn voorbij dat men bij aanwervingen enkel keek naar diploma's en werkervaringen", zegt VDAB-topman Fons Leroy. Competenties opdoen buiten de studies en professionele loopbaan verbreedt volgens Leroy "niet alleen je mogelijkheden maar het kan je ook helpen in je transitie van je loopbaan".

Met de samenwerking willen VDAB en VSVw onder meer het bestaand aanbod van vrijwilligerswerk zichtbaarder maken, de competenties uit het vrijwilligerswerk valoriseren in iemands VDAB-loopbaandossier en bijdragen aan de positieve beeldvorming van vrijwilligerswerk als opstap naar duurzaam werk en loopbaantransities.

Doelgroepen

De samenwerking zal ook extra aandacht besteden aan specifieke doelgroepen, zoals onder andere kwetsbare jongeren, ex-gedetineerden, werkzoekenden in armoede en langdurig zieken die opnieuw de stap willen zetten naar de arbeidsmarkt.

"Er zijn heel wat talenten die mensen ontwikkelen door te vrijwilligen, maar die onder de radar blijven", zegt Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz. "Net door deze samenwerking met de VDAB willen we vrijwilligers erop wijzen dat vrijwilligerswerk ook een troef is op de arbeidsmarkt."