VBO waarschuwt voor politiek immobilisme: "541 dagen kunnen we ons niet permitteren"

25 juni 2019

12u06

Bron: Belga 1 Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft vandaag een “wake-upcall voor politiek immobilisme” gelanceerd. "541 dagen mekaar beloeren en niet bewegen, dat kunnen we ons vandaag niet permitteren", zei gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans naar aanleiding van de halfjaarlijkse conjunctuurbarometer van het VBO.

Timmermans is ongerust over de huidige situatie, nu er signalen komen dat PS en N-VA voor de federale formatie niet meteen 'on speaking terms' zijn. Dat baart Timmermans "heel veel zorgen”. "De eerste stap naar een oplossing is met mekaar praten”, aldus Timmermans.



Daarbij wees de VBO-topman erop dat alle "hefbomen" zich op federaal vlak bevinden, zoals de personenbelasting, het energiebeleid en arbeidsmarktbeleid. Hervormingen op die vlakken zijn volgens hem in het hele land nodig.

Ontsporing

Timmermans verwees naar de ellenlange formatie van 541 dagen na de verkiezingen in 2010. Dat er geen budgettaire ontsporing volgt tijdens zo’n lange periode in lopende zaken klopt volgens het VBO niet. Enerzijds zijn de uitgaven van de departementen onder controle via de voorlopige twaalfden, maar de sociale uitgaven ontspoorden wel in 2010-2012, klonk het.



“Als er geen regering is, is er geen beheer van de kosten.” Of: “De vergrijzing van de bevolking stopt niet omdat er gedurende 541 dagen geen regering is. De impact op de gezondheidszorg stopt niet omdat er geen regering is”.



De conjunctuurbarometer van medio 2019, die bij de sectoren nog voor de verkiezingen werd afgenomen, toonde volgens de Belgische werkgevers een voorzichtige stabiliteit aan, of een "vorm van hoop dat er geen ontsporingen", zoals de brexit, handelsoorlogen of de Italiaanse begroting, volgen. Dat zijn dan ook de drie grote risicofactoren voor de conjunctuur de komende maanden.

Kantelpunt

De verwachtingen voor de conjunctuur zijn daarom moeilijk in te schatten. We zitten nu op een “kantelpunt”, zei hoofdeconoom Edward Roosens. Als die risico’s uitblijven, kan de VBO-conjunctuurbarometer nog verder omhoog gaan. “Maar de kansen zijn toch wat groter dat een van die risico’s zich wel realiseert en we dus gaan naar een verslechtering van de economische toestand.” Als de grote risicofactoren uitblijven, is volgens het VBO een groei van 1 tot 1,25 procent mogelijk dit jaar. 2020 is op dit moment moeilijk in te schatten.

Voorts toonde de enquête aan dat ondanks de internationale context, de Belgische activiteit zich het voorbije halfjaar goed kon handhaven. Zo’n 37 procent van de sector verwacht de komende zes maanden een terugval, 64 procent een stabilisering of versnelling. “Stilte voor de stom? Waakzaamheid geboden”, vatte het VBO samen.