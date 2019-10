VBO-topman over actie ABVV: “Eerst verhoging minimumloon blokkeren en nu snelle afhandeling eisen is cynisch” kg

Bron: Belga 0 Het is cynisch om eerst maandenlang de verhoging van de minimumlonen te blokkeren en nu te vragen om het dossier snel af te ronden. Dat zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vandaag. Voor het VBO moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden wat er in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) staat.

ABVV heeft vandaag een symbolische actie gevoerd voor de deur van het VBO. De vakbond vraagt aan de werkgevers om snel het dossier rond de verhoging van de minimumlonen af te ronden, en het los te koppelen van een wijziging van de opzegtermijnen. De vakbonden hebben vorige week een voorstel op tafel gelegd om de minimumlonen in eerste instantie met 1,1 procent te verhogen, en in een tweede fase met nog eens 2,4 procent.



Timmermans wijst erop dat ABVV maandenlang de loonsverhoging met 1,1 procent heeft geblokkeerd, en noemt het nu cynisch dat de vakbond manifesteert "over een voorstel dat is neergeschreven op een halve pagina".



Bovendien wijst hij erop dat ABVV door betogingen en door het lekken van informatie naar de pers, de onderhandelingen juist vertraagt. "Je kunt niet met één been binnen en één been buiten staan. Ofwel zit je rond de tafel, ofwel ga je buiten manifesteren", zegt hij.

Twee dossiers

Voor het VBO was het heel belangrijk dat op 30 september twee dossiers waren afgerond: de verhoging van het minimumloon en het inzetten van middelen voor een snellere activering van mensen die hun werk zijn kwijtgespeeld. "De volgende stap is nu om zo snel mogelijk exact uit te voeren wat er in het IPA staat dat in maart-april vorig jaar werd afgerond", aldus Timmermans.

Zo moet de cao rond de verhoging van het minimumloon getekend worden in de Nationale Arbeidsraad. Voor de extra verhoging vraagd het VBO een compensatie. Daarnaast moet, in het kader van artikel 39, een deel van de opzegtermijn gebruikt worden om mensen te activeren, waarbij er extra moet geïnvesteerd worden in opleidingen. Het IPA heeft die twee dossiers aan elkaar gekoppeld, dus ze moeten samen worden uitgevoerd, aldus Timmermans.

"Als men zich houdt aan de afspraken, kunnen we vooruitgaan", zegt hij. Over de extra verhoging van 2,4 procent van het minimumloon wil hij zich nog niet uitspreken. "We zijn daarover nog in discussie, verschillende pistes zijn nog mogelijk", zegt hij. "Bovendien moeten voorstellen met de regering besproken worden. Welke regering?"

De Groep van 10 zit woensdag opnieuw samen.