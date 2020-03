VBO: “Het is beter om nu door de zure appel heen te bijten” Lieve Van Bastelaere

12 maart 2020

23u16 0 Premier Sophie Wilmès raadt bedrijven sterk aan om te kiezen voor telewerk en glijdende werkuren. “Wij staan volledig achter het globale plan dat de premier heeft afgekondigd”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. “Het is beter om nu door de zure appel heen te bijten om te vermijden dat we later nog strengere maatregelen moeten nemen.”

“Wilmès heeft duidelijk gezegd dat we pragmatisch moeten zijn en proportionele maatregelen moeten nemen. Pragmatisch is in ieder geval om telewerk aan te raden waar het kan. Daar staan wij volledig achter. We vinden dat een zeer goede maatregel. Iemand die brood bakt, kan dat moeilijk thuis doen maar iemand die contracten moet nalezen, kan dat wel. Als thuiswerk niet kan, kan er met shiften of groepen een oplossing gevonden worden. We willen onze eigen lockdown niet organiseren.”

“Samengevat vinden we dit een goede aanpak die we ten volle steunen. De volksgezondheid is nu de eerste prioriteit. Nadien zullen we de economische gevolgen inschatten.”