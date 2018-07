VBO-baas Timmermans wordt baron, ex-ACV-voorzitter Cortebeeck Grootofficier in de Kroonorde sam

20 juli 2018

08u59

Bron: belga 0 Koning Filip heeft een reeks adellijke gunsten en eretekens verleend, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo mag VBO-baas Pieter Timmermans zichzelf voortaan baron noemen en kreeg voormalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck het ereteken van Grootofficier in de Kroonorde.

Het is minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) die de personen voordraagt. Naast Pieter Timmermans krijgen ook de Waalse arts Jean-Pierre Schenkelaars en Hugo Nys de titel van baron. Die laatste was tot eind 2015 de voorzitter van Koninklijke Schenking, de instelling die beschikt over de roerende en onroerende goederen van het koningshuis en deze ook beheert.

Pianist Jean-Claude Vanden Eynden, die op zijn 16de de jongste laureaat was bij de Koningin Elisabeth Muziekwedstrijd, krijgt de titel van ridder.

Vier vrouwen krijgen van de koning de titel van barones. Het gaat om de Vlaamse therapeute Ingrid De Jonghe, die de organisatie Therapeuten voor Jongeren (TEJO) oprichtte, en de Vlaamse Carla Molenbergs, een van de oprichters van een rusthuis voor dementerenden in Geel. Ook Diane Hennebert, de eerste directrice van de Stichting Boghossian die momenteel een organisatie voor schoolverlaters leidt en Yvonne L'Hoest, de voorzitster van de Federatie van Resto du coeur België vallen die eer te beurt.

Eretekens

Bovenop de adellijke titels deelde de koning ook 12 eretekens uit. Voormalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck en hematoloog Marc Boogaerts worden allebei Grootofficier in de Kroonorde. Alzheimerexpert Bart De Strooper, hiv-experte Marie Laga en neuroloog Steven Laureys worden Commandeur in de Leopoldsorde. Tot slot wordt de Luikse actrice Marie Gillain, die zich inzet voor de ngo Plan International, samen met zes anderen Commandeur in de Kroonorde.