VBO-baas: "Weerman voorspelt slecht weer, dus moeten we niet gaan werken? Dat kan niet de bedoeling zijn" Redactie

09 februari 2018

14u35

Bron: Belga, VRT 764 VBO-topman Pieter Timmermans (foto) is niet opgezet met het zogenoemde thuiswerkalarm dat gisteren afgekondigd werd als reactie op de voorspelde sneeuwval in ons land vandaag. "Het is niet aan het KMI of aan iemand anders om te zeggen dat je mag thuiswerken", zegt hij in 'Hautekiet' op Radio 1.

Het KMI gaf gisteren 'code oranje' voor het westelijke deel van het land, code geel in het oosten en een overgangszone van oranje naar geel in het centrum van het land. Omwille van het voorspelde winterweer riep het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer gisteren op om indien mogelijk vandaag thuis te blijven. Eenzelfde boodschap was te horen bij de vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Morgen veel sneeuw voorspeld. Wie kan, werkt best thuis. @DDehenauw #thuiswerkalarm #KMI https://t.co/SouS1DoJEv Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

"Gezond verstand"

VBO-baas Timmermans stoort zich aan die communicatie. "Gisteravond zegt men dat er grote problemen zullen zijn voor de ochtendspits en dat alles in de soep zal draaien. Maar vanochtend is er niets gebeurd." Hij roept op tot gezond verstand en vraagt "een beetje terughoudendheid van de mensen van het KMI".

Volgens Timmermans is het niet aan iemand van een weerdienst of administratie om te bepalen of je mag thuiswerken. "Dat is niet de rol van die mensen. Het laatste woord ligt bij de werkgevers." De oproep kan geïnterpreteerd worden als 'de weerman heeft gezegd dat het morgen slecht weer zal zijn, dus moeten we niet gaan werken'. "Dat kan niet de bedoeling zijn", meent Timmermans. "Werkgevers en werknemers zullen onderling wel afspraken maken indien er een zware sneeuwstorm op komst zou zijn."

Onderling overleg

Miet Deckers, woordvoerster van Kris Peeters, erkent dat onderling overleg tussen werkgever en werknemer belangrijk is. "De minister heeft geen alarmen af te kondigen", klinkt het. "De minister heeft alleen verwezen naar het wettelijk kader dat occasioneel telewerk mogelijk maakt."

Ook Veva Daniëls, woordvoerster van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer verdedigt zich. "Ik heb gisterennamiddag in interviews op de radio en later in een persbericht een oproep gedaan dat mensen best thuis zouden werken, als ze dat konden, omdat onze wintercoördinator daartoe beslist had. Die coördinator baseerde zich toen daarbij op de weersvoorspellingen die we op dat moment hadden. Die voorspelden een zware ochtendspits met vriestemperaturen en neerslag wat tot zware problemen op onze wegen kon leiden."

Minister Peeters heeft alleen verwezen naar het wettelijk kader dat occasioneel telewerk mogelijk maakt Woordvoerster Miet Deckers

Overleg

Weerman David Dehenauw van het KMI zegt dat het KMI niet expliciet voor een zware ochtendspits had gewaarschuwd. "Wel voor een winterse toestand in de loop van de dag met code oranje in een deel van het land, en omdat de sneeuwzone opschoof, gingen we wel uit van een zware avondspits, omdat dan ook de uittocht voor de krokusvakantie op gang zou komen."

Dehenauw zegt dat hij samen met KMI-directeur Daniël Gellers na de vorige sneeuwval op 11 december vorig jaar een overleg heeft gehad met het kabinet-Peeters om een manier af te spreken om de bevolking in de toekomst in te lichten over de link tussen een weerswaarschuwing en de mogelijkheid van telewerken. "Maar het is duidelijk dat het KMI alleen voor zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen zorgt. Het is zeker niet de taak van het KMI om iets over telewerk te beslissen."

Communicatieplan

"Het overleg met het KMI moet inderdaad nog worden afgerond", zegt Miet Deckers van het kabinet-Peeters. "Dat zal eerstdaags gebeuren. Intussen is aan de FOD Waso (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) gevraagd om een communicatieplan uit te rollen over de praktische uitwerking van telewerk. Die communicatie is voor binnenkort."