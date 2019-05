VB’er D’Haeseleer na monsterscore: “Cordon sanitaire is niet meer van deze tijd” mvdb

26 mei 2019

18u38

Bron: Belga 2 Guy D’Haeseleer haalt na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een monsterscore. Als VB-lijsttrekker voor het Vlaams parlement voelt hij zich zegezeker nadat het eerste telbureau in Ninove is geteld. Daar kwam uit dat liefst 46,2 procent van de kiezers in Ninove op de extreemrechtse partij heeft gestemd.

“De trend is gezet”, aldus D’Haeseleer. Hij pleit voor het doorbreken van het cordon sanitaire.“Het cordon sanitaire is niet meer van deze tijd”, luidt het in een korte reactie aan het persagentschap Belga. Al betekent dat nog geen uitgestoken hand naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. D’Haeseleer vindt dat die boodschap van partijvoorzitter Tom Van Grieken moet komen.